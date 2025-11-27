Vaticano reafirma su rechazo del poliamor y la poligamia

El papa León XIV durante su habitual audiencia general ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. El pontífice firmó una nota doctrinal en la que el Vaticano reafirma su rechazo a la poligamia y al poliamor. ( EFE/ SIMONE RISOLUTI )

El Vaticano reafirmó su rechazo a la poligamia y al poliamor al presentar una nueva nota doctrinal que defiende la monogamia como el único modelo válido de matrimonio para la Iglesia católica.

El documento, firmado por el papa Leon XIV, sostiene que el vínculo conyugal exige una unión exclusiva y permanente entre un hombre y una mujer.

El texto advierte que las prácticas no monógamas se apoyan en "la ilusión de que la intensidad de la relación puede hallarse en la sucesión de rostros".

Señala que, aunque modalidades de unión como el poliamor crecen en ciertos países occidentales, la Iglesia considera que el matrimonio corresponde a dos personas "con la misma dignidad y los mismos derechos", lo que implica necesariamente exclusividad.

Inquietudes pastorales

La nota responde a inquietudes pastorales planteadas por obispos, sobre todo de regiones africanas donde persisten matrimonios polígamos incluso dentro de comunidades católicas. Durante los últimos años, líderes eclesiales africanos han pedido a Roma lineamientos más nítidos sobre cómo acompañar estas realidades.

El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó que el documento no busca solo condenar la poligamia, sino resaltar el valor teológico e histórico de la monogamia.

Afirmó que quienes aman de forma auténtica reconocen que la otra persona no puede convertirse en un medio para satisfacer vacíos personales, y advirtió que relaciones marcadas por deseos posesivos pueden derivar en conductas de violencia, presión psicológica o control.

Fernández ha sido figura central en recientes debates doctrinales. En 2023 redactó la declaración que autorizó a los sacerdotes a bendecir a parejas del mismo sexo, decisión que provocó una inusual oposición colectiva por parte de obispos africanos.

El nuevo documento, sin embargo, no aborda temas como uniones entre personas del mismo sexo ni el divorcio. Su objetivo es reafirmar que la monogamia constituye, para la Iglesia, el único marco legítimo del matrimonio.