Detectan que Putin tiene oficinas casi idénticas a lo largo de Rusia

Una investigación publicada por Deutsche Welle (DW) expone que el Kremlin ha manipulado en repetidas ocasiones la ubicación del presidente ruso, Vladímir Putin, mediante el uso de oficinas clonadas en distintas ciudades.

El trabajo periodístico, basado en el análisis de 700 vídeos oficiales y en documentos filtrados, concluye que muchas de las reuniones presentadas por los medios estatales como celebradas en Moscú se grabaron en Sochi o en Valdai.

Según DW, Radio Free Europe y Radio Liberty identificaron tres despachos casi idénticos al de Novo-Ogaryovo, la residencia oficial de Putin cerca de Moscú. Las réplicas se encuentran en Bocharov Ruchei, en Sochi, y en el complejo presidencial de Valdai.

Aunque las oficinas buscan ser indistinguibles, pequeños detalles las diferencian: la ubicación del tirador de la puerta, el patrón de la madera, las ranuras de los paneles y la forma del soporte del televisor.

Uno de los casos más notorios ocurrió en 2020, cuando la televisión estatal mostró a Putin entrando a un despacho rotulado como "Novo-Ogaryovo". El tirador de la puerta revelaba que la escena había sido grabada en Sochi. Correos electrónicos filtrados confirmarían que periodistas y personal de seguridad habían viajado allí justo en esos días.

DW reporta que, durante la pandemia, cerca de un tercio de las reuniones presentadas como realizadas en Moscú se grabaron en Sochi.

Tras la invasión de Ucrania, Putin habría abandonado esta ciudad y trasladado su operación a Valdai, un enclave boscoso y más fácil de defender. En 2023, de las 30 apariciones públicas desde despacho difundidas por el Kremlin, solo una no habría sido grabada en Valdai.

La investigación señala que incluso reuniones de alto perfil, como la posterior al incendio de un centro comercial en Siberia que dejó 60 muertos en 2018, se celebraron en Valdai, aunque se presentaron como ocurridas en la capital rusa.

Reacción del Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió las preguntas enviadas por los investigadores, aunque en 2020 había negado la existencia de oficinas duplicadas. Entretanto, documentos internos de la televisión estatal, obtenidos a través de filtraciones, mostrarían que los destinos reales de los viajes presidenciales no coinciden con los que se anuncian públicamente.

Para los expertos consultados por DW, la motivación principal es la seguridad. Bocharov Ruchei, en Sochi, es una zona abierta y visible. Novo-Ogaryovo está en un área de alta vigilancia que podría generar sospechas ante cualquier refuerzo.

Valdai, por su ubicación remota, ofrece mayor discreción y protección frente a ataques con drones, motivo por el cual se habrían instalado allí sistemas antiaéreos Pantsir-S1.

Lo que comenzó como una revisión minuciosa de tiradores de puertas terminó revelando, según DW, un esquema sistemático de desinformación: independientemente del lugar donde se encuentra el mandatario, la narrativa oficial siempre lo presenta trabajando desde Moscú.