Zelenski se reúne con Macron en París para abordar las negociaciones sobre Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron (d), recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski (i), en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 1 de diciembre de 2025. ( EFE )

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, viajó este lunes a París para reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, en un contexto de presión y cuando Donald Trump se dice optimista sobre una solución del conflicto con Rusia.

Estados Unidos presentó hace 10 días un proyecto de 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev, destinado a poner fin al conflicto desencadenado por la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

Y desde entonces multiplica los contactos diplomáticos. Estados Unidos recibió el domingo en Florida a una delegación ucraniana, y el martes el presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá al enviado estadounidense, Steve Witkoff, en Moscú.

La semana que comienza se anuncia "crucial" para Ucrania, afirmó el lunes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, antes del inicio de una reunión de los ministros de Defensa europeos en Bruselas.

Plan estadounidense

La reunión entre Macron y Zelenski abordará "la situación y las condiciones de una paz justa y duradera, en la línea de las discusiones de Ginebra y el plan estadounidense", indicó la presidencia francesa.

El plan de Estados Unidos, considerado muy favorable a Moscú, preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región oriental de Donetsk, y Washington habría reconocido de facto la región de Donetsk, Crimea y la región de Lugansk como rusas.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, reiteró que el texto fue ampliamente enmendado a petición de los europeos en Ginebra, aunque su contenido sigue siendo incierto. Las negociaciones de paz "no se llevan a cabo sin" los europeos, agregó.

El domingo, las discusiones entre Estados Unidos y Ucrania en Florida fueron "positivas", según ambas partes, aunque el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que se necesita todavía más trabajo. Kiev las calificó de "difíciles".

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este del país, en un contexto de debilidad política para Zelenski por un grave escándalo de corrupción que llevo al cese de su mano derecha, Andrii Yermak.

Este lunes, las autoridades anunciaron que tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.