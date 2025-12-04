La OMS alerta sobre aumento del número de muertes y casos de malaria

África se mantiene, con diferencia, como la región más afectada, con el 94 % de los casos de malaria y el 95 % de las muertes registradas en todo el mundo. ( FREEPIK )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el jueves sobre el aumento de las muertes relacionadas con la malaria el año pasado en todo el mundo, así como del número de casos, en un momento en que crece la resistencia a los medicamentos.

La malaria sigue siendo un grave problema de salud mundial, con aproximadamente 282 millones de casos y 610,000 muertes en todo el mundo registradas el año pasado, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2023, indicó la OMS en su informe anual sobre esta enfermedad transmitida por mosquitos.

"El aumento del número de casos y muertes, la creciente amenaza de la resistencia a los medicamentos y el impacto de los recortes en la financiación podrían comprometer los avances logrados en las últimas dos décadas", advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en un comunicado.

"Sin embargo, ninguno de estos retos es insuperable. Gracias al liderazgo de los países más afectados y a inversiones específicas, la visión de un mundo sin malaria sigue siendo factible", afirmó.

La región más afectada

África se mantiene, con diferencia, como la región más afectada, con el 94 % de los casos y el 95 % de las muertes registradas en todo el mundo. La gran mayoría (75 %) de las muertes en esta región corresponden a niños menores de 5 años.

Sin embargo, la OMS señaló algunos avances. Desde que la organización aprobó las primeras vacunas contra la malaria en 2021, 24 países las incorporaron a la vacunación sistemática.

La quimioprevención, que consiste en utilizar medicamentos para prevenir la infección durante el período de mayor riesgo, se aplica actualmente en 20 países y llegó a 54 millones de niños en 2024, frente a los aproximadamente 200,000 de 2012.

Los avances en la lucha contra la enfermedad ya llevaban varios años estancados, debido principalmente al cambio climático, la multiplicación de los conflictos y la resistencia a los medicamentos y los insecticidas.

"La falta de financiación para la lucha contra la malaria agrava estos retos, lo que supone un riesgo evidente de resurgimiento masivo e incontrolado de la enfermedad", advirtió ante la prensa Daniel Ngamije, responsable de la lucha contra la malaria en la OMS.