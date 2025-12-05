La policía de Irlanda investiga incidente con drones a la llegada de Zelenski a Dublín

En Irlanda se investiga el avistamiento de drones durante la visita oficial del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su esposa Olena. ( FUENTE EXTERNA )

La policía irlandesa afirmó este viernes que investiga el avistamiento de drones en el itinerario del avión que transportaba al presidente ucraniano Volodímir Zelenski cuando llegaba a Dublín para una visita oficial en la noche del lunes.

Una unidad especial investiga sobre ese tema, que fue reportado por el diario irlandés The Journal, que menciona a varios drones de tipo militar, y "colaborará con las fuerzas armadas y los aliados internacionales en materia de seguridad", indicó la policía a la AFP.

Según The Journal, el incidente se produjo alrededor de las 23H00 (locales y GMT) del lunes, cuando el avión de Zelenski se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Dublín.

Varios drones entraron en la zona en la que se había prohibido el sobrevuelo a causa de la visita, y siguieron el itinerario previsto para el vuelo, poco después de que pasara el avión del presidente ucraniano, que llegó un poco antes de lo programado.

Investigación del incidente

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, dijo el viernes a la cadena RTE que este mes convocará al Consejo Nacional de Seguridad para tratar sobre ese incidente.

"Desde que empezó la guerra en Ucrania, se intensificó la actividad en el frente de la ciberseguridad, sobre todo en lo relativo a cuestiones marítimas y drones", declaró.

Cuando se le preguntó sobre si Rusia podría estar involucrada, el mandatario dijo que no haría "ningún comentario" mientras la investigación continúe abierta.

Según RTE, los drones fueron detectados por la tripulación de un barco militar irlandés posicionado al norte de Dublín.