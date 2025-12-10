Qué es la variante H3N2 y por qué en Europa se han activado las alarmas

Una mujer estornuda. Europa refuerza la vigilancia por el avance de la variante H3N2 asociada a un aumento de contagios. ( FUENTE EXTERNA )

La variante H3N2 del virus de la gripe volvió a colocarse en el centro de la atención sanitaria europea tras un incremento inusual de contagios en el Reino Unido que ha provocado saturación hospitalaria, cierres temporales de escuelas y la reactivación de protocolos de invierno.

La circulación anticipada y agresiva de la cepa subclado K, detectada en instituciones educativas y centros de salud, llevó a las autoridades británicas a emitir advertencias públicas y reforzar las medidas de prevención, según reportes de The Guardian, BBC y Mirror.

Qué es la H3N2 y qué caracteriza a su nueva variante

La H3N2 es una de las variantes del virus de la influenza A que históricamente ha causado temporadas de gripe intensas. Cada año experimenta pequeñas modificaciones genéticas, pero la variante subclado K presenta una deriva más marcada que ha incrementado su capacidad de transmisión.

Especialistas citados por Mirror indican que esta mutación elevó su índice de reproducción a 1.4, superior al de cepas recientes. Esto implica que la variante se propaga más rápido, especialmente en contextos de baja inmunidad poblacional.

Tras varios inviernos con poca circulación viral, el Reino Unido enfrenta un escenario donde amplios sectores de la población tienen menor protección natural.

Un análisis publicado por el mismo medio mostró que, de 554 casos estudiados, 420 correspondían a la nueva variante. Los síntomas incluyen fiebre, tos, congestión nasal, dolores corporales, vómitos y diarrea, con episodios más prolongados en algunos pacientes.

¿Por qué Europa está en alerta?

El principal foco de preocupación es la presión que ejerce la variante sobre los sistemas de salud. The Guardian informó que Inglaterra registra un promedio de 1,717 ingresos diarios por gripe, con 69 pacientes en cuidados intensivos, cifras inusuales para diciembre.

Aunque la probabilidad de enfermedad grave no ha aumentado de manera significativa, la magnitud del brote es suficiente para tensionar hospitales que ya operan con recursos limitados.

La H3N2 también obligó a cerrar temporalmente escuelas. Centros educativos en Gales del Sur, Leeds y Cheshire suspendieron actividades ante ausentismo masivo. En un caso reportado por BBC, más de 250 estudiantes y docentes faltaron simultáneamente, lo que llevó a interrumpir clases.

Respuesta sanitaria

El Reino Unido reforzó la campaña de vacunación —con casi 17 millones de dosis aplicadas— y recomendó el uso voluntario de mascarillas para personas con síntomas respiratorios. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido sostiene que las vacunas actuales brindan protección suficiente contra esta variante.

La vigilancia continúa, especialmente entre niños y adolescentes, donde se registra la mayor tasa de positivos en pruebas PCR: más del 36% en el grupo de 5 a 14 años, según BBC.