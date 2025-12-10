×
Oslo: María Corina Machado hace su primera aparición pública después de 11 meses

Se conoce que Machado salió en bote desde Venezuela hacia Curazao y desde ahí voló a Oslo.

    Expandir imagen
    Oslo: María Corina Machado hace su primera aparición pública después de 11 meses
    María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

    La líder venezolana hizo la noche de este miércoles su primera aparición pública en Oslo, capital de Noruega, a donde viajó hoy de forma clandestina. Viajó al país para recibir el premio Nobel de la Paz que le fue otorgado este año.

    Es la primera vez que la política se deja ver en 11 meses. Salió al balcón del Grand Hotel de Oslo, desde donde saludó ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho. La dama viste de negro.

    Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

    Se conoce que Machado salió en bote desde Venezuela hacia Curazao y desde ahí voló a Oslo.

    Expandir imagen
    Infografía
    María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)
