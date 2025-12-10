×
María Corina Machado llega a Oslo en Noruega

El vuelo arribó al aeropuerto Oslo Gardermoen Airport a las 10:59 (UTC).

    María Corina Machado llega a Oslo en Noruega
    Trayecto del vuelo que trasladó a María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

    Acaba de aterrizar la noche de este miércoles en Oslo, capital de Noruega, el vuelo que traslada a la líder Venzolana María Corina Machado.

    El vuelo arribó al aeropuerto Oslo Gardermoen Airport a las 10:59 (UTC).

    Se desconoce aún la forma en que Machado dejó Venezuela.

    El Jet ejecutivo en cual viajó bajo grandes medidas de seguridad es un Embraer Legacy 650 y fue seguido en vivo por miles de personas a través de la aplicación Fligth Radar.

    Machado salió del país sudamericano para recibir el premio Nobel de la Paz, pero no llegó a tiempo a la ceremonia y fue su hija Ana Corina Machado, quien lo recibió.

