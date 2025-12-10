María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz 2025 y condena la crisis venezolana

La hija de la Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, habla después de aceptar el premio en nombre de su madre, María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, en Oslo, Noruega. ( FUENTE EXTERNA )

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió este martes el Premio Nobel de la Paz 2025, en un acto celebrado en Oslo, Noruega. El galardón fue aceptado en su nombre por Ana Corina Sosa Machado, debido a que la líder política permanece en la clandestinidad, tras más de un año de persecución por parte del gobierno venezolano.

En el discurso de aceptación, Machado trazó un amplio recorrido histórico y político de Venezuela, desde la independencia y la construcción temprana del Estado republicano hasta el colapso institucional ocurrido a partir de 1999.

Denunció el desmantelamiento de la democracia, la concentración del poder político, la corrupción asociada a la renta petrolera y la vinculación del Estado con el crimen organizado y redes internacionales ilícitas.

Afirmó que, durante los años del régimen actual, el país recibió ingresos petroleros sin precedentes que derivaron en un "saqueo histórico", provocando el colapso de la economía, niveles de pobreza superiores al 80 % y la migración forzada de cerca de nueve millones de personas.

Machado centró parte de su mensaje en el proceso político iniciado con las primarias opositoras de octubre de 2023, que describió como un acto de reconstrucción cívica y de confianza ciudadana. Relató cómo ese proceso derivó en la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia y en las elecciones de julio de 2024, cuyo resultado —según afirmó— dio una victoria amplia a la oposición, posteriormente desconocida por el gobierno.

Denunció una ola de represión posterior, con miles de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones de derechos humanos, documentadas, dijo, por organismos internacionales.

Impacto del discurso de aceptación del Nobel en la comunidad internacional

Al referirse al significado del Nobel, la dirigente opositora sostuvo que el premio "recuerda al mundo que no hay paz sin democracia" y que la experiencia venezolana demuestra que la libertad debe defenderse de manera constante.

Señaló que la lucha de Venezuela trasciende sus fronteras y representa una causa universal vinculada a la dignidad humana y al derecho de los pueblos a decidir su destino.

El discurso concluyó con un mensaje de esperanza, en el que Machado anticipó el regreso de los exiliados y una transición democrática que permita la reunificación de las familias, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción institucional del país.