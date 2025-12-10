La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

Trayecto del vuelo que trasladó a María Corina Machado. ( FUENTE EXTERNA )

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

El vuelo arribó al aeropuerto Oslo Gardermoen Airport a las 10:59 (UTC).

El Jet ejecutivo en cual viajó bajo grandes medidas de seguridad es un Embraer Legacy 650 y fue seguido en vivo por miles de personas a través de la aplicación Fligth Radar.

Machado salió del país sudamericano para recibir el premio Nobel de la Paz, pero no llegó a tiempo a la ceremonia y fue su hija Ana Corina Machado, quien lo recibió.