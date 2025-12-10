×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
María Corina Machado
María Corina Machado

La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

El vuelo arribó al aeropuerto Oslo Gardermoen Airport a las 10:59 (UTC).

    Expandir imagen
    La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo
    Trayecto del vuelo que trasladó a María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

    La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

    El vuelo arribó al aeropuerto Oslo Gardermoen Airport a las 10:59 (UTC).

     

    El Jet ejecutivo en cual viajó bajo grandes medidas de seguridad es un Embraer Legacy 650 y fue seguido en vivo por miles de personas a través de la aplicación Fligth Radar.

    RELACIONADAS

    Machado salió del país sudamericano para recibir el premio Nobel de la Paz, pero no llegó a tiempo a la ceremonia y fue su hija Ana Corina Machado, quien lo recibió.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.