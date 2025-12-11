Fiscalía suiza acusa de asesinato al esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza 2007

La Fiscalía de Suiza acusó formalmente este jueves a Thomas, esposo de la modelo Kristina Joksimovic, por el asesinato de la exfinalista de Miss Suiza 2007. ( FUENTE EXTERNA )

. La Fiscalía de Suiza acusó formalmente este jueves a Thomas, esposo de la modelo Kristina Joksimovic, por el asesinato de la exfinalista de Miss Suiza 2007, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en su residencia de Binningen en febrero de 2024. La fecha del juicio aún no ha sido fijada.

Según la acusación oficial, Thomas confesó haber estrangulado a Joksimovic, de 38 años, y luego desmembrado su cuerpo utilizando una sierra de calar, tijeras de jardinería y un cuchillo. Además, el informe forense detalla que partes del cuerpo de la víctima fueron trituradas con una licuadora de mano industrial y disueltas en productos químicos.

Investigación del crimen

El acusado fue arrestado el 13 de febrero de 2024, un día después de que las autoridades encontraran restos humanos en la vivienda de la pareja. De acuerdo con las investigaciones, durante el acto, Thomas reproducía videos en YouTube, lo que fue corroborado por análisis digitales.

Inicialmente, el detenido aseguró que había actuado en defensa propia, alegando que su esposa lo había amenazado con un cuchillo. Sin embargo, los peritos forenses descartaron esa versión al no encontrar evidencia de forcejeo ni heridas defensivas.

La Fiscalía también indicó que existen antecedentes de violencia doméstica entre la pareja. En 2023, la policía acudió a la vivienda tras una denuncia de agresión, en la que se registró un intento previo de estrangulamiento por parte del acusado.

Los fiscales señalaron que Thomas presenta signos de una posible enfermedad mental, pero destacaron su "alto nivel de energía criminal", así como una "frialdad extrema y carencia total de empatía" tras el crimen. La pareja tenía dos hijos menores de edad, cuya custodia quedó en manos de familiares.

El caso ha generado gran conmoción en Suiza, tanto por la brutalidad del crimen como por el perfil público de la víctima. Kristina Joksimovic fue finalista del certamen Miss Suiza en 2007 y trabajó como modelo hasta poco antes de su muerte.