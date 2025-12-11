Rusia reivindica la toma de Siversk en el este de Ucrania

El ejércto ruso confirma que la "liberación de la ciudad de Siversk, Ucrania. ( FUENTE EXTERNA )

Rusia reivindicó el jueves la toma de Siversk, en la región de Donetsk en el este de Ucrania, una ciudad que abre el camino para acercarse a grandes ciudades como Kramatorsk y Sloviansk.

"La ciudad de Siversk fue liberada", anunció el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerasimov, al presidente Vladimir Putin, según declaraciones transmitidas por televisión.

Ejército ruso continúa avanzando

El ejército ruso está "avanzando con confianza a lo largo de todo el frente", afirmó Putin, agradeciendo a los comandantes y soldados "por su labor en combate".

El mandatario ruso había dicho en noviembre que sus tropas estaban avanzando hacia la localidad, donde antes de la ofensiva vivían unos 11,000 personas.

Siversk se sitúa unos treinta kilómetros al este de Kramatorsk y Sloviansk, las dos últimas ciudades importantes que aún están bajo control ucraniano en el Donbás, una región industrial y minera que las tropas rusas buscan conquistar.

A principios de este mes, Moscú afirmó haber tomado Pokrovsk, un antiguo nudo de comunicaciones situado también en Donetsk, pero Kiev sostiene que los combates aún continúan en la ciudad.

Putin ha declarado que Moscú está dispuesta a seguir luchando para hacerse con el resto del territorio del este de Ucrania que reclama si Kiev no lo cede como parte de un acuerdo de paz.

El este de Ucrania ha sido devastado desde que Rusia lanzó su ofensiva en febrero de 2022, con decenas de miles de muertos y millones de personas obligados a huir de sus hogares.