Unión Europea impone tasa a pequeños paquetes para frenar avalancha de envíos desde China

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron el viernes imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros (3.5 dólares) a todos los pequeños paquetes que ingresan a los países del bloque.

La medida, que se aplicará a los envíos de menos de 150 euros (174 dólares), busca frenar la avalancha de paquetes expedidos por plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress.

En 2024, alrededor de 4,600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros ingresaron al mercado europeo, lo que equivale a más de 145 cada segundo. De ese total, el 91 % procedía de China.

Flujo masivo de paquetes

Hace un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países de UE aprobaron eliminar, a partir del próximo año, la exención de aranceles de la que se beneficiaban estos pequeños paquetes.

Productores y comerciantes europeos denuncian, cada vez con más fuerza, este flujo masivo de paquetes importados sin aranceles, que consideran como una forma de competencia desleal.

Además, muchas veces, estos productos no cumplen con las normas europeas.

La tasa de 3 euros se aplicará de manera temporal hasta que el bloque encuentre una solución permanente para gravar este tipo de importaciones, indicó un portavoz de la UE.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, celebró el nuevo impuesto que tachó de "gran victoria para la Unión Europea".

Esta medida es solo el primer paso de una ofensiva de la UE contra la avalancha de productos chinos que ingresan en su territorio.

A esta debería sumarse, a partir de noviembre de 2026, la instauración de tasas de gestión sobre esos mismos envíos de menos de 150 euros. Bruselas propuso en mayo fijarlas en 2 euros por paquete.