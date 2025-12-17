Putin dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el jefe de la República de Kabardino-Balkaria, Kazbek Kokov, en el Kremlin, en Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN )

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió.

Garantías de seguridad

El lunes, Ucrania había elogiado los "avances" en la cuestión de las futuras garantías de seguridad que pide, tras dos días de conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó sin embargo que aún existen diferencias importantes en cuanto a los territorios que Ucrania tendría que ceder a Rusia.

La propuesta inicial de Washington, redactada sin la participación de los aliados europeos de Kiev, habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El contenido actual del plan revisado sigue sin estar claro.

El Kremlin afirmó el miércoles que seguía esperando información de Estados Unidos sobre el resultado de las conversaciones en Berlín.

"Esperamos que, tan pronto como estén listos, nuestros homólogos estadounidenses nos informen de los resultados de su trabajo con los ucranianos y los europeos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.