Putin advierte que Rusia tomará más territorio en Ucrania si Europa no impulsa un acuerdo de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una reunión ampliada del Consejo de Ministros de Defensa en el Centro Nacional de Control de Defensa en Moscú, Rusia, el 17 de diciembre de 2025. ( EFE )

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este miércoles que su país avanzará militarmente para ocupar más territorio ucraniano si Kyiv y los líderes europeos no se involucran de forma sustantiva en las propuestas de paz promovidas por Estados Unidos. La declaración se produjo durante la reunión anual del Ministerio de Defensa ruso.

Putin afirmó que las fuerzas rusas continúan avanzando en todos los frentes y que Moscú alcanzará sus objetivos "por la fuerza o mediante la diplomacia". En un tono duro, calificó a políticos europeos como "cerditos jóvenes" y los acusó de obstaculizar un posible acuerdo.

"Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustantivas, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares", dijo.

Conversaciones con Rusia y Ucrania

Estados Unidos ha mantenido conversaciones separadas con Rusia, Ucrania y líderes europeos para explorar una salida negociada al conflicto iniciado en 2022, cuando Moscú desplegó decenas de miles de soldados en territorio ucraniano.

Hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo. Kyiv y sus aliados europeos han expresado preocupación por eventuales concesiones territoriales exigidas por Moscú y reclaman garantías de seguridad más sólidas para Ucrania.

Según el Kremlin, Rusia controla actualmente cerca del 19 % del territorio ucraniano. Esto incluye la península de Crimea, anexionada en 2014, gran parte de la región oriental del Donbás, extensas zonas de Jersón y Zaporiyia, así como partes de otras cuatro regiones.

Moscú sostiene que Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia forman parte de la Federación Rusa. Ucrania rechaza esa afirmación y la mayoría de la comunidad internacional considera esos territorios como ucranianos.

Durante la misma reunión, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, señaló que uno de los objetivos para 2026 es aumentar el ritmo de la ofensiva militar. Una diapositiva presentada en su exposición indicó que Rusia destina en 2025 el 5.1 % de su producto interno bruto al esfuerzo bélico.

En paralelo, los ataques rusos continuaron en territorio ucraniano. En la ciudad de Zaporiyia, equipos de emergencia evacuaron a residentes de edificios residenciales alcanzados por bombardeos, según imágenes difundidas el mismo día.

Putin también arremetió contra Occidente al afirmar que la administración del expresidente estadounidense Joe Biden buscó "destruir a Rusia" y que los líderes europeos persiguen el mismo objetivo. Estas acusaciones han sido rechazadas por gobiernos europeos, que sostienen que su respaldo a Ucrania responde al principio de que Moscú no debe ser recompensado por la invasión.

Mientras tanto, los gobiernos europeos reiteran su apoyo a Kyiv y mantienen que cualquier acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial de Ucrania, en un contexto de estancamiento diplomático y escalada retórica desde Moscú.