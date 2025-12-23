Desvían un avión A320 de Vueling Paris-Ibiza tras un "problema técnico"

Este incidente ocurre tres días después de que un A320 de Air France Paris-Ajaccio fuera desviado de urgencia a Lyon (centroeste) por un problema en el motor. ( FUENTE EXTERNA )

Un Airbus A320 de la compañía española Vueling, que viajaba de Paris-Orly a Ibiza con 164 pasajeros, tuvo que aterrizar de urgencia el martes en el aeropuerto de Clermont-Ferrand (centro) luego de "un problema técnico", indicaron el aeropuerto y la compañía.

Este incidente ocurre tres días después de que un A320 de Air France Paris-Ajaccio fuera desviado de urgencia a Lyon (centroeste) por un problema en el motor.

Este martes, el A320 de Vueling tuvo que desviarse tras un "problema técnico menor", indicó a la AFP el servicio de comunicación del aeropuerto de Clermont-Ferrand, sin precisar si se trató de un problema en un motor.

El avión "aterrizó a las 18H00 y se estacionó sin ninguna asistencia", agregó.

Cambio de avión

Los 164 pasajeros partirán después en otro A320 de Vueling que "vino desde Barcelona", se precisó.

La compañía española confirmó a la AFP que el vuelo VY6936 (ORY-IBZ) fue desviado hacia Clermont-Ferrand "por un problema técnico", y que los pasajeros llegarán "destino" gracias a "un avión de reemplazo".

