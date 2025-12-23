Desvían un avión A320 de Vueling Paris-Ibiza tras un "problema técnico"
Los 164 pasajeros partirán después en otro A320 de Vueling que "vino desde Barcelona"
Un Airbus A320 de la compañía española Vueling, que viajaba de Paris-Orly a Ibiza con 164 pasajeros, tuvo que aterrizar de urgencia el martes en el aeropuerto de Clermont-Ferrand (centro) luego de "un problema técnico", indicaron el aeropuerto y la compañía.
Este incidente ocurre tres días después de que un A320 de Air France Paris-Ajaccio fuera desviado de urgencia a Lyon (centroeste) por un problema en el motor.
Este martes, el A320 de Vueling tuvo que desviarse tras un "problema técnico menor", indicó a la AFP el servicio de comunicación del aeropuerto de Clermont-Ferrand, sin precisar si se trató de un problema en un motor.
- El avión "aterrizó a las 18H00 y se estacionó sin ninguna asistencia", agregó.
Cambio de avión
Los 164 pasajeros partirán después en otro A320 de Vueling que "vino desde Barcelona", se precisó.
La compañía española confirmó a la AFP que el vuelo VY6936 (ORY-IBZ) fue desviado hacia Clermont-Ferrand "por un problema técnico", y que los pasajeros llegarán "destino" gracias a "un avión de reemplazo".