avión de Vueling Paris-Ibiza
avión de Vueling Paris-Ibiza

Desvían un avión A320 de Vueling Paris-Ibiza tras un "problema técnico"

Los 164 pasajeros partirán después en otro A320 de Vueling que "vino desde Barcelona"

    Expandir imagen
    Desvían un avión A320 de Vueling Paris-Ibiza tras un problema técnico
    Este incidente ocurre tres días después de que un A320 de Air France Paris-Ajaccio fuera desviado de urgencia a Lyon (centroeste) por un problema en el motor. (FUENTE EXTERNA)

    Un Airbus A320 de la compañía española Vueling, que viajaba de Paris-Orly a Ibiza con 164 pasajeros, tuvo que aterrizar de urgencia el martes en el aeropuerto de Clermont-Ferrand (centro) luego de "un problema técnico", indicaron el aeropuerto y la compañía.

    Este incidente ocurre tres días después de que un A320 de Air France Paris-Ajaccio fuera desviado de urgencia a Lyon (centroeste) por un problema en el motor.

    Este martes, el A320 de Vueling tuvo que desviarse tras un "problema técnico menor", indicó a la AFP el servicio de comunicación del aeropuerto de Clermont-Ferrand, sin precisar si se trató de un problema en un motor.

    • El avión "aterrizó a las 18H00 y se estacionó sin ninguna asistencia", agregó.
    Cambio de avión 

    Los 164 pasajeros partirán después en otro A320 de Vueling que "vino desde Barcelona", se precisó.

    La compañía española confirmó a la AFP que el vuelo VY6936 (ORY-IBZ) fue desviado hacia Clermont-Ferrand "por un problema técnico", y que los pasajeros llegarán "destino" gracias a "un avión de reemplazo".

