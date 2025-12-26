×
Hombre hiere con cuchillo a tres mujeres en el metro de París

El sospechoso, conocido por la policía por diversos delitos, entre ellos daños a la propiedad, fue detenido

    Expandir imagen
    Hombre hiere con cuchillo a tres mujeres en el metro de París
    Las agresiones tuvieron lugar en tres estaciones de una misma línea en el centro de la ciudad. (FUENTE EXTERNA)

    Tres mujeres fueron heridas con cuchillo el viernes por la tarde en el metro de París por un hombre que huyó antes de ser detenido cerca de la capital francesa, informaron las autoridades.

    Las agresiones tuvieron lugar en tres estaciones de una misma línea en el centro de la ciudad, precisó a la AFP la empresa pública de transporte parisina (RATP).

    Dos de las víctimas fueron hospitalizadas "sin riesgo para su vida" y la tercera acudió por su cuenta al centro médico, según la prefectura de policía.

    El presunto autor, de 25 años, pudo ser identificado "gracias a las imágenes de las cámaras de videovigilancia", indicó la fiscalía de París, consultada por la AFP.

    El sospechoso

    El sospechoso, conocido por la policía por diversos delitos, entre ellos daños a la propiedad, fue detenido "a última hora de la tarde en Val-d'Oise", departamento al noroeste de la capital, añadieron las autoridades.

    • Se abrió una investigación por intento de homicidio y violencia con arma.

    "De nacionalidad maliense, en situación irregular en el territorio nacional, este individuo, ya conocido por destrucción de bienes bajo los efectos de estupefacientes, fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual tras haber sido condenado penalmente", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

    Tras ser puesto en libertad en julio, el hombre era objeto de una orden de expulsión y era buscado por la justicia, según la misma fuente.

    El titular de Interior, Laurent Núñez, había pedido la semana pasada a los jefes policiales y responsables de seguridad "la máxima vigilancia" ante la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.