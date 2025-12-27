×
Tormenta en países nórdicos deja un muerto en Suecia y miles de hogares sin electricidad

Más de 40,000 viviendas en Suecia se quedaron sin electricidad, informó la agencia de noticias sueca TT

    Expandir imagen
    Tormenta en países nórdicos deja un muerto en Suecia y miles de hogares sin electricidad
    Más de 40,000 viviendas en Suecia se quedaron sin electricidad, informó la agencia de noticias sueca TT (FUENTE EXTERNA)

    Una persona murió el sábado en Suecia tras quedar atrapada bajo un árbol que cayó, informaron las autoridades, mientras una tormenta azota Noruega, Suecia y Finlandia.

    El Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia emitió alertas por fuertes vientos en amplias zonas de la mitad norte del país, a medida que la tormenta Johannes impactaba el territorio.

    Se reportó una víctima mortal cerca de la estación de esquí de Kungsberget, en el centro de Suecia.

    "Debido a la tormenta, un árbol cayó sobre un hombre", dijo a AFP Mats Lann, de la policía de Gävleborg, añadiendo que la víctima fue trasladada al hospital pero murió a causa de sus heridas.

    Más de 40,000 viviendas en Suecia se quedaron sin electricidad, informó la agencia de noticias sueca TT. 

    Sin electricidad 

    Por su parte, la radiodifusora pública finlandesa Yle informó que 33,000 hogares en Finlandia también quedaron sin suministro eléctrico.

    • El tráfico en el aeropuerto de Kittilä, en el norte de Finlandia, tuvo que ser suspendido después de que un avión de pasajeros y una aeronave más pequeña se salieran de pista debido a los fuertes vientos, informaron medios finlandeses, aunque no se registraron heridos. 
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.