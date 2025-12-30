Ladrones roban 30 millones de euros de un banco alemán

Imagen difundida sobre el robo al banco de Alemania, el cual ha causado sorpresa por su espectacularidad. ( FUENTE EXTERNA )

Unos ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán, informó la policía el martes.

El atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3,000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas, dijo la policía. Los delincuentes siguen en fuga, agregó.

Con una suma asegurada promedio de 10,000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros.

El banco permaneció cerrado el martes "por razones de seguridad", ya que varios clientes, preocupados por sus bienes, se reunieron el martes en la mañana frente a la entidad y profirieron "amenazas" contra los empleados.

Aprovecharon la Navidad

En un video del diario popular Bild se pueden ver a varias decenas de personas intentando forzar el acceso al edificio a pesar de la presencia policial.

La situación se calmó a primera hora de la tarde, precisó el portavoz.

El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores puesto que los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas usando un enorme taladro. "Es como en la película Ocean's Eleven", resumió la fuente policial, "todo se desarrolló de manera muy profesional".

Los ladrones "aprovecharon la tranquilidad de la Navidad", señalaba un comunicado previo, dado que el banco permanece cerrado durante esta época.

La investigación sigue en curso, mientras que la identidad de los autores y el momento exacto del robo no se han revelado.

Según la policía testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.

Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.

El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.