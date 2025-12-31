×
El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%", dice Zelenski a los ucranianos

"Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa", dijo el jefe de Estado durante un mensaje en su cuenta de Telegram

    El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%, dice Zelenski a los ucranianos
    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró en su discurso de Nochevieja el miércoles que su país está a "un 10%" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

    "El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números", dijo Zelenski en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram.

    "Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa", añadió.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.