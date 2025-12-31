El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%", dice Zelenski a los ucranianos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró en su discurso de Nochevieja el miércoles que su país está a "un 10%" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

"El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números", dijo Zelenski en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram.

"Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa", añadió.