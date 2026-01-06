Reino Unido registró una venta récord de vehículos eléctricos en 2025

Autos Tesla están estacionados en el sitio donde se construye la nueva Gigafábrica de autos eléctricos Tesla en Gruenheide, a las afueras de Berlín, el 18 de marzo de 2022. ( AFP )

Los vehículos totalmente eléctricos representaron en 2025 una cuarta parte de las ventas en Reino Unido, alcanzando un récord de casi medio millón de unidades, según cifras publicadas el martes por la industria automotriz británica.

En un país que está a la vanguardia de la eliminación progresiva de los automóviles de combustión, 473,340 vehículos eléctricos se vendieron el año pasado, lo que representa un aumento del 23.9%.

Estas cifras sitúan a Reino Unido como el segundo mercado europeo en volumen, subraya en un comunicado la SMMT (Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Vehículos), la principal asociación británica de la industria automotriz.

Si a esas cifras se añaden los coches híbridos, los vehículos electrificados representan casi la mitad de las ventas del año pasado.

Reino Unido se ha fijado el objetivo de prohibir la venta de vehículos nuevos de combustión en 2030 (2035 para los híbridos), lo que lo sitúa entre los países más ambiciosos en la materia.

La SMMT advierte en su comunicado que el "objetivo de ventas de cero emisiones" del país "exigirá el próximo año que (los vehículos totalmente eléctricos) representen uno de cada tres coches nuevos".

En conjunto, en 2025 se matricularon 2.02 millones de vehículos en el país, lo que supone un aumento interanual del 3.5%.

Las ventas de coches diésel (-15.6%) y de gasolina (-8%) están, como era de esperar, a la baja.

El año estuvo marcado por el violento ciberataque de septiembre contra Jaguar Land Rover, que obligó al fabricante británico a suspender su producción durante un mes.

Debido a ello, sus ventas mundiales cayeron en el tercer trimestre (octubre a diciembre).

UE propone extensión de tres años en reglas arancelarias para autos eléctricos con Reino Unido

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), propuso el miércoles 6 de diciembre extender tres años las reglas de origen para automóviles eléctricos y baterías bajo el acuerdo comercial del bloque con el Reino Unido.

La propuesta extiende las reglas de origen para automóviles eléctricos y baterías hasta el 31 de diciembre de 2026 a la luz del acuerdo que rige las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido después del Brexit.

No obstante, la propuesta de la Comisión incluye una cláusula específica que torna imposible la extensión de esas reglas más allá de esa fecha, y así determina reglas fijas a partir de 2017.

Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo que se trata de una propuesta "balanceada, con una visión de futuro" que "apoya la competitividad de nuestra industria y protege los empleos en la UE".