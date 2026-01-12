La OTAN trabaja para fortalecer la seguridad en el Ártico, afirmó Rutte

Un turista observa la estatua de Hans Egede (1686-1758), misionero luterano danés-noruego, en Nuuk, Groenlandia, el 9 de marzo de 2025. ( AFP )

La OTAN trabaja en los "próximos pasos" para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte, en momentos en que Estados Unidos busca apoderarse de Groenlandia.

"Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego", dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar —entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca— debaten sobre la mejor manera de "garantizar que el Ártico siga siendo seguro".

Los 32 países de la OTAN ya debatieron esta cuestión la semana pasada en Bruselas, donde se barajaron varias opciones, como el refuerzo del número de buques en el Ártico, pero no se decidió nada concreto.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Polonia, analizan la mejor forma de responder a Estados Unidos de manera "convincente y contundente", aseguró la semana pasada el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Esa reacciones, sin embargo, no han desanimado por ahora al presidente estadounidense.

El domingo, Donald Trump reafirmó que Estados Unidos se apoderará de Groenlandia "de una forma u otra, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará Rusia o China".

Todos los países de la OTAN "coinciden en la importancia del Ártico y de la seguridad en el Ártico, porque sabemos que, con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que rusos y chinos estén más activos", dijo Rutte este lunes.

Trump precisó que EE. UU. no está interesado en un "alquiler" de Groenlandia, sino en la adquisición de ese territorio.

"Necesitamos un título de propiedad", dijo. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya advirtió que tal perspectiva firmaría la sentencia de muerte de la alianza militar transtlántica.

El pulso de la OTAN

Los países europeos de la OTAN buscan la manera de convencer a Trump de que renuncie a apoderarse de Groenlandia.

Estados Unidos ya tiene en Groenlandia una base militar.

De acuerdo con Rutte, "los daneses no tendrían ningún problema con que Estados Unidos tuviera una presencia más importante que la actual".