Una madre superiora acosaba y maltrataba a las monjas de su congregación en París, según un informe
Las acusaciones contra esa monja son las últimas de una serie de denuncias presentadas contra responsables religiosos franceses en los últimos años
Una madre superiora aisló y acosó durante décadas a las monjas que estaban a su cargo en una congregación del barrio de Montmartre, en el norte de París, reveló un informe divulgado este jueves.
Las acusaciones contra esa monja, que murió en 2016 -entre las que no se cuenta ninguna de abuso sexual- son las últimas de una serie de denuncias presentadas contra responsables religiosos franceses en los últimos años.
La madre Marie-Agnès dirigía la comunidad de las Benedictinas del Sagrado Corazón, a algunas de las cuales a veces se las escucha cantar en la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, desde 1969.
Comisión de investigación
Una comisión de investigación entrevistó a 86 monjas y 28 exmonjas para evaluar mejor las acusaciones de malos tratos ocurridos supuestamente entre 1969 y 2012.
En ese tiempo, la madre Marie-Agnès y sus aliadas supervisaban un sistema que espiaba, acosaba, abusaba físicamente e incluso robaba dinero de las mujeres que se unían a la orden, según los resultados de la investigación, publicados este jueves.
Los abusos físicos incluían "comidas forzadas y desequilibradas" y "la alimentación forzada hasta el vómito", indicó la comisión en su informe.
La madre superiora y dos ayudantes reclutaban a monjas jóvenes, a las que metían prisa para que pronunciaran sus votos antes de que pudieran cambiar de opinión, y luego las aislaban de sus familias.
Mantenían su control sobre ellas escuchando sus conversaciones con la gente que iba a verlas y leyendo sus cartas, según el reporte.
Las espiaban, chantajeaban e incitaban a delatar a compañeras, y también las sobrecargaban de trabajo o drogaban a las más rebeldes para mantenerlas a raya.
Durante la última década, la congregación "se convirtió en un estado policial", recoge el informe, citando a una de las monjas.
La dirección se hacía cargo del dinero que tenían las mujeres en cuanto llegaban. En algunos casos, las tres responsables incluso vaciaron las cuentas de ahorro o se apoderaron de sus herencias para utilizarlas "en beneficio propio".
Según el informe, se retiraron más de 857,000 euros en total (994,000 dólares) de las cuentas de cinco hermanas y de la congregación.
Mientras tanto, las tres responsables llevaban un "tren de vida lujoso", indica el reporte, y supuestamente disfrutaban de comidas caras, se iban de vacaciones a la Costa Azul y realizaban inversiones inmobiliarias en un pueblo al noreste de París.