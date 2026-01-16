Rusia considera "positiva" la apertura de algunos países europeos a reanudar el diálogo

El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante una ceremonia para recibir cartas credenciales de los embajadores extranjeros recién nombrados en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/POOL )

El Kremlin calificó el viernes de "positiva" la voluntad de algunos países europeos de restablecer el diálogo con Rusia, interrumpido tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en 2022.

"Si esto refleja realmente la visión estratégica de los europeos, es una evolución positiva en su postura", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"En París, en Roma e incluso en Berlín afirmaron que es necesario hablar con los rusos para garantizar la estabilidad en Europa. Eso encaja plenamente con nuestra visión", añadió Peskov.

El vocero ruso, en cambio, criticó la postura del Reino Unido, que según dijo "mantiene posiciones radicales" y "no desea contribuir al establecimiento de la paz".

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, estimó a inicios de enero que había "llegado el momento" de que Europa hable con Rusia y propuso nombrar un enviado especial para coordinar la posición común del bloque.

Un mes antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que sería "útil" para los europeos hablar con su homólogo ruso Vladímir Putin.

Por su parte, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó el miércoles que "encontrar un equilibrio a largo plazo con Rusia" permitiría a la UE "mirar al futuro con mayor confianza".

Relaciones rotas

Los europeos habían roto prácticamente todos los contactos - salvo contadas excepciones - con Moscú tras el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, con el objetivo de aislar a Putin.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump restableció el diálogo con Putin en cuanto regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, con la intención de encontrar una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Desde entonces ha mantenido varias conversaciones telefónicas con el mandatario ruso y celebró una cumbre en Alaska en agosto de 2025.