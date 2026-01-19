×
DAVOS
DAVOS

Organizadores de Davos cancelan la participación del canciller iraní por considerarla inapropiada

Diversos activistas habían instado a los organizadores del Foro Económico Mundial a retirarle la invitación, tras la reciente represión de una ola de protestas en la República Islámica que dejó miles de muertos.

    Expandir imagen
    Organizadores de Davos cancelan la participación del canciller iraní por considerarla inapropiada
    Un letrero del Foro Económico Mundial (WEF) se observa en el Centro de Congresos en el día de apertura de la reunión anual del WEF en Davos, el 19 de enero de 2026. (AFP)

    El ministro de Relaciones Exteriores de Irán no participará en la cumbre de Davos, informaron el lunes los organizadores, quienes consideraron "inapropiada" su presencia tras la violenta represión de manifestantes en la República Islámica.

    Abás Araqchi estaba previsto como orador el martes durante la reunión anual de la élite global en la exclusiva estación de esquí suiza.

    Pero diversos activistas habían instado a los organizadores del Foro Económico Mundial a retirarle la invitación, tras la reciente represión de una ola de protestas en la República Islámica que dejó miles de muertos.

    • "El ministro de Exteriores iraní no asistirá a Davos", anunció el Foro Económico Mundial en X.

    "Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas civiles en Irán durante las últimas semanas hace que sea inapropiado que el gobierno iraní esté representado en Davos este año", explicaron los organizadores de esta cita que reúne cada año a dirigentes políticos y grandes empresarios.

    El movimiento de protesta en Irán, iniciado el 28 de diciembre por comerciantes que protestaban contra la inflación galopante antes de ampliarse para incluir demandas políticas, fue sofocado con una dura represión.

    Según el último recuento de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron como consecuencia de la represión.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.