Le Pen niega acusación clave en su juicio en Francia por malversación de fondos

La líder del partido parlamentario Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, llega al tribunal de París después de un receso para su audiencia durante su juicio de apelación en el caso de malversación de fondos de RN, en París, Francia. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen negó este martes haber puesto en marcha un "sistema" para malversar fondos públicos europeos, durante un juicio en apelación en el que se juega su candidatura a la elección presidencial de 2027.

En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró una "caza de brujas".

Según la condena, Le Pen estaba en el "corazón" de un "sistema" entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido, pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran "en realidad" para la formación, algo prohibido.

"El término 'sistema' me molesta porque da la sensación de manipulación", dijo este martes la política de 57 años, al inicio de su primer interrogatorio ante el tribunal de apelación en París.

"Los casos de los asistentes parlamentarios deben analizarse uno por uno, porque me parece que abarcan realidades muy diferentes", agregó la líder ultraderechista, cuyo interrogatorio está previsto hasta el miércoles por la noche.

Le Pen niega acusaciones

La finalista de las elecciones presidenciales de 2017 y 2022 negó haber cometido intencionalmente un delito, de manera firme pero contenida, al contrario que, durante el juicio en primera instancia, cuando los debates fueron más agitados.

El cambio de estrategia buscaría que, en caso de condena, la pena de inhabilitación o de prisión le permita presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede postularse el actual presidente, Emmanuel Macron.

El tribunal correccional de París la apartó de la carrera en marzo al condenarla a dos años de prisión firme, 100,000 euros (117.000 dólares) de multa y, sobre todo, a la inhabilitación inmediata.

La pena máxima que enfrenta de nuevo es de 10 años de prisión.

El proceso en apelación llega cuando Le Pen o su delfín Jordan Bardella lideran los sondeos para suceder al centroderechista Macron en 2027.

Además de Le Pen, otras 23 personas entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otrora Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN), también fueron condenadas, al igual que la formación. Doce y el propio partido recurrieron la sentencia.