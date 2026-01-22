"Varios heridos leves" en el choque de un tren metropolitano con una grúa en España

Un nuevo accidente de tren, esta vez en Murcia, España, provoca heridas a seis personas. ( FUENTE EXTERNA )

Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando "varios heridos leves", informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana negra de accidentes ferroviarios en el país.

"Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo la portavoz a la AFP, precisando que ha sido la grúa la que "ha golpeado la unidad del tren".

Según medios locales, el vehículo implicado es un camión con un brazo de grúa, lo que se conoce también como camión-pluma.

El tren implicado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha que se usa para transporte metropolitano en algunas provincias españolas.

Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP que el "tren no ha descarrilado" por el impacto, y que en el lugar del accidente, "trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil".

Los heridos son "todos leves o muy leves", añadió el vocero.

Con la mira en el Ministerio de Transportes

Este accidente ocurre después del que protagonizaron el domingo dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que se saldó provisionalmente con 43 muertos, y otro en Cataluña, el martes, en que murió un maquinista al desprenderse un trozo de pared sobre la vía.

Estos accidentes han puesto bajo el foco al ministerio de Transportes del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.

Así, este martes en Cataluña los maquinistas se negaron a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a casi 400.000 usuarios diarios de media sin transporte.

Los maquinistas han convocado tres días de huelga para reclamar mayor seguridad, el 9, 10 y 11 de febrero.