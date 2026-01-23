Ataques rusos dejan 15 heridos en Ucrania mientras sostienen diálogos en Abu Dabi

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado. ( FUENTE EXTERNA )

Ataques nocturnos rusos con drones dirigidos contra Ucrania dejaron al menos 15 heridos en Járkov y en la capital Kiev, informaron temprano el sábado las autoridades en momentos en que las partes negocian con Washington en Abu Dabi.

Por primera vez en formato trilateral, representantes rusos, ucranianos y estadounidenses empezaron a discutir el viernes en Emiratos Árabes Unidos las condiciones para poner fin a cuatro años de guerra.

Según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la espinosa cuestión del territorio sigue siendo el principal obstáculo en los diálogos, que deben continuar este sábado.

Daño a varios edificios

El alcalde de Járkov reportó durante la madrugada un ataque con drones Shahed de fabricación iraní que dañó varios edificios residenciales en dos barrios de esa ciudad cercana a la frontera rusa.

"Hasta ahora hay 11 heridos", explicó en la plataforma de mensajería Telegram.

Durante la noche, todo el territorio ucraniano se encontraba en alerta por posibles ataques aéreos, y las autoridades militares de la capital advirtieron en particular de la amenaza de drones y misiles balísticos.

"Kiev es blanco de un ataque enemigo masivo", advirtió su alcalde, Vitali Klitschko, al informar de que varios edificios no residenciales habían sido alcanzados, entre ellos oficinas y depósitos.

"Cuatro heridos en la capital. Tres de ellos fueron hospitalizados", dijo en un reporte posterior.

Las conversaciones en Abu Dabi se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos, que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de las gélidas temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, y Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

