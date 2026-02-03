14 muertos en colisión de embarcación de guardia costera griega y barco de migrantes

Las autoridades griegas no ofrecieron por el momento detalles sobre el accidente, que ocurrió frente a la costa de la isla de Quíos, cerca de Turquía. ( FUENTE EXTERNA )

Catorce personas murieron el martes en la colisión de un barco de la guardia costera de Grecia y una embarcación que transportaba migrantes en el mar Egeo, informó la policía portuaria griega.

Las autoridades griegas no ofrecieron por el momento detalles sobre el accidente, que ocurrió frente a la costa de la isla de Quíos, cerca de Turquía.

El choque involucró a una "embarcación de patrulla de la policía portuaria" y a una "lancha" de alta velocidad, dijo un funcionario de la guardia costera griega a la AFP.

Dos miembros de la guardia costera fueron trasladados al hospital y 24 migrantes fueron rescatados, según las autoridades.

Niños heridos

Siete niños y una mujer embarazada se encuentran entre los heridos, informaron medios griegos.

La emisora pública ERT señaló que la patrulla dio una señal de advertencia tras avistar la embarcación de migrantes, pero esta intentó huir.

Se trata de la tragedia más reciente de un barco de migrantes en la región del Mediterráneo. Cada año, un gran número de personas intenta cruzar esta ruta marítima para llegar a Europa.

A principios de diciembre, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de la embarcación frente a Creta (sur) y otras 15 fueron dadas por desaparecidas.

La agencia de la ONU para los refugiados dijo en noviembre que más de 1,700 personas murieron o desaparecieron en 2025 en las rutas migratorias hacia Europa en el Mediterráneo y en el Atlántico, frente a la costa de África occidental.

