Corte europea condena a Rusia por "trato inhumano" al líder opositor Navalni

Alexéi Navalni, el opositor más destacado a Putin, murió en febrero de 2024 en prisión tras ser detenido tras un supuesto envenenamiento en 2021. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a Rusia por "trato inhumano" y "prisión ilegal" debido al encarcelamiento en 2021 del líder opositor Alexei Navalni, quien murió tres años después bajo custodia.

falleció en circunstancias inexplicables en una prisión del Ártico donde cumplía una condena de 19 años por una serie de cargos considerados en represalia por su oposición al presidente ruso Vladimir Putin.

Las autoridades rusas encarcelaron al activista anticorrupción en 2021 a su regreso de Alemania, donde pasó meses recuperándose de una intoxicación con el agente nervioso Novichok en 2020 mientras hacía campaña en Siberia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el arresto de Navalni se basó en la "activación de una condena de prisión suspendida" por un cargo de fraude y lavado de dinero de 2014, lo cual ya había denunciado como injusto.

El tribunal también dictaminó que el activista fue "sometido simultáneamente a una combinación de varias formas de maltrato", que "reflejaba un patrón de desprecio por su salud, bienestar y dignidad, y constituía un trato inhumano y degradante".

Navalni fue rapado, "se le mantuvo bajo vigilancia constante por video y se le privó de sueño mediante controles de seguridad cada hora o cada dos horas", dictamina.

Navalni había apelado al TEDH, que en febrero de 2021 solicitó a Moscú su liberación inmediata.

El tribunal autorizó a su viuda, Yulia Navalnaya, que continuara con el procedimiento judicial en su nombre después de su muerte. Sus familiares consideran que fue asesinado en prisión.

Rusia nunca ha especificado las causas de la muerte. Se limitó a decir que se enfermó cuando caminaba en el patio de la prisión el 16 de febrero de 2024.

Pago por daños

El tribunal ordenó a Rusia pagar 26,000 euros (30,600 dólares) en concepto de daños.

Rusia abandonó el Consejo de Europa, del que forma parte el TEDH, tras haber invadido Ucrania en febrero de 2022, pero el tribunal la sigue considerando responsable de las violaciones cometidas antes de esa fecha.

De todos modos el gobierno ruso suele ignorar las sentencias del TEDH, incluso cuando era miembro del Consejo de Europa.