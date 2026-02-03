×
La UE examinará si excomisario europeo Mandelson violó normas de conducta por caso Epstein

Entre los indicios se incluyen los consejos de Mandelsson a Epstein para obtener una reducción de impuestos y extractos bancarios

    Expandir imagen
    La UE examinará si excomisario europeo Mandelson violó normas de conducta por caso Epstein
    Peter Mandelson fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008. (FUENTE EXTERNA)

    La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció este martes que examinaría si el e comisario europeo de Comercio Peter Mandelson había incumplido normas de conducta, a la luz de nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

    "Como todos saben, hay normas que emanan de los tratados [fundacionales de la UE] y del código de conducta que los comisarios, incluidos los excomisarios, deben respetar", dijo uno de los voceros de la Comisión, Balazs Ujvari.

    • "Hemos recibido información de que algunas de estas normas no se han respetado", dijo el vocero durante una rueda de prensa.

    Mandelson fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008.

    Indicios de relación con Epstein

    Entre los indicios se incluyen los consejos de Mandelsson a Epstein para obtener una reducción de impuestos y extractos bancarios que atestiguan transferencias del estadounidense por unos 75,000 dólares, según documentos que la justicia estadounidense tornó públicos.

    A mediados de enero, el británico se disculpó  públicamente por su amistad con Epstein después que éste fuera condenado en Florida, en 2008, por utilizar prostitutas menores de edad.

    El escándalo por el caso Epstein ya lo había obligado a renunciar al cargo de embajador en Washington en septiembre del año pasado.

