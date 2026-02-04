Acusado de violación, el hijo de la princesa de Noruega reconoce una vida llena de excesos

El líder de la investigación, Andreas Kruszewski (izq.) y el fiscal estatal Sturla Henriksbo (der.) llegan para el segundo día del juicio contra Marius Borg Høiby en el Tribunal de Distrito de Oslo, en Oslo, Noruega. ( EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN )

Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega acusado de cuatro violaciones, dijo este miércoles al tribunal que ha llevado una vida llena de excesos motivada por una "necesidad de reconocimiento extremadamente alta".

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby responde en el juicio oral abierto el martes de un total de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas.

Las acusaciones

El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las violaciones, y se expone en total a una pena de 16 años de cárcel.

Este miércoles apareció de nuevo ante el tribunal que lo juzga en Oslo, para decir, entre lágrimas, que ha tenido una vida llena de excesos motivada según él por "una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada".

"A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol", dijo este miércoles el acusado.

El sospechoso también afirma haberse visto "atosigado" por la prensa desde que tenía tres años.

En el segundo día de este juicio que trae de cabeza a la monarquía noruega, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría sufrido tras una fiesta, y afirmó creer que fue drogada.

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.

Ella no descubrió los hechos hasta años más tarde, cuando la policía la convocó a declarar y le mostró fotos y videos incriminatorios incautados al acusado, en los que ella aparece inconsciente, según los investigadores.

"No podía creer que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock", declaró.

Aquella noche, tras una breve relación sexual que ella afirma haber interrumpido, habría sido víctima de una violación cuando no estaba en condiciones de resistirse, según la acusación.

Ella misma no recuerda haberse quedado dormida en aquel momento.

Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que también tienen la obligación de no revelar la identidad de las presuntas víctimas.

"Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100 %", respondió al ser preguntada sobre si pensaba haber sido drogada.

La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

"Relaciones sexuales normales y consentidas"

Las cuatro presuntas violaciones -una de ellas habría sido cometida cuando Høiby estaba de vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023- habrían ocurrido todas después de relaciones consentidas, a menudo tras fiestas con abundante consumo de alcohol, cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

La defensa sostiene que en todos los casos se trató de "relaciones sexuales normales y consentidas".

"Es un entorno en el que el consumo de drogas es importante, no solo de alcohol", afirmó el martes la abogada de Høiby, Ellen Holager Andenæs. "El sexo ocupa un lugar muy importante en lo que ocurre en ese entorno", añadió.

Høiby negó el martes las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico. Según reconoció, en 2020 transportó 3.5 kg de marihuana.

Este escándalo, el mayor que haya salpicado jamás a la familia real noruega, ha dañado la imagen de la institución en el país escandinavo.

La pareja principesca no asiste al juicio, de gran repercusión mediática y que debe prolongarse durante siete semanas.

El palacio real confirmó el miércoles que Mette Marit aplazaba "hasta nuevo aviso" un viaje al extranjero que tenía previsto.

Dividida entre sus roles de madre y futura reina, la princesa ya libra otras batallas.

Al caso de su hijo se sumó la aparición en al menos 1,000 ocasiones del nombre de Mette-Marit en los archivos publicados en Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella estaba casada con el futuro rey de Noruega y el financista norteamericano ya había sido condenado por prostitución de menores.