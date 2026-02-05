EE. UU. y Rusia acuerdan restablecer diálogo de alto nivel en asuntos militares

Jared Kushner habla junto al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, durante las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el Palacio Al Shati de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de enero de 2026. ( VÍA REUTERS )

Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel, informó el Pentágono el jueves, horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.

Rusia había declarado que ya no está limitada en el número de ojivas nucleares que puede desplegar tras la finalización del acuerdo Nuevo START el jueves.

"Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada", señaló el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.

Reacciones internacionales y diálogo militar

El acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo tras "avances productivos y constructivos" en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Abu Dabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, indicó el Comando Europeo.

Activistas contra el armamento nuclear han advertido que la desaparición del tratado Nuevo START podría desatar una nueva carrera entre las principales potencias del mundo y alentar a China a ampliar su arsenal.

La OTAN pidió "responsabilidad y moderación".