Starmer dice estar arrepentido "por haber creído las mentiras" de Mandelson en caso Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street para asistir a las preguntas del Primer Ministro en el Parlamento en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el jueves estar arrepentido de "haber creído las mentiras" de Peter Mandelson y nombrarlo embajador en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos conocidos con el criminal sexual Jeffrey Epstein.

"Lo siento, siento lo que se les hizo, siento que tantas personas en posiciones de poder les hayan traicionado, siento haber creído las mentiras de (Peter) Mandelson y haberlo nombrado", declaró el líder laborista durante un discurso pronunciado en Hastings, en el este de Inglaterra.

Las críticas a Mandelson llegan cuando Starmer luchaba este jueves por su supervivencia política en medio de la tormenta por haber nombrado en 2024 a Mandelson como embajador en Washington pese a conocer su amistad con Jeffrey Epstein.

"Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez. Han visto cómo la justicia tardaba en llegar y, con demasiada frecuencia, les era negada", señaló este jueves el líder laborista.

La policía británica abrió el martes una investigación sobre Mandelson, tras la publicación de nuevos documentos que lo vinculan a Epstein, para determinar si filtró información confidencial.

Keir Starmer destituyó a Mandelson de sus funciones en septiembre de 2025 tras revelaciones previas sobre la cercanía de este con Jeffrey Epstein.

El jefe del gobierno tuvo que defenderse el miércoles en el Parlamento, acusando a Mandelson de haber "mentido de forma reiterada" sobre esa relación con Epstein.

"Ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación", afirmó Starmer el jueves.

El nombramiento de Mandelson es la última de una serie de crisis que han golpeado al gobierno laborista.

Aliado de Mandelson

Desde los partidos de la oposición y dentro del propio Partido Laborista surgieron voces pidiendo a Starmer la destitución de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, un aliado desde hace tiempo de Mandelson que, según diversas informaciones, abogó por su nombramiento en Washington.

Esta tormenta llega apenas 19 meses después de que Starmer llegara al poder y cuando se acercan las elecciones locales de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga malos resultados.

Mandelson, de 72 años, renunció esta semana a la Cámara de los Lores, el órgano no electo del Parlamento.