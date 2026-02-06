General ruso resulta herido en Moscú en tiroteo que el gobierno atribuye a Ucrania

El teniente general Vladimir Alexeyev durante la entrega de premios estatales al personal militar en un lugar no revelado en Rusia. ( EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA )

Un general ruso fue tiroteado en un edificio residencial este viernes en Moscú, en un ataque que el canciller de Rusia atribuyó a Ucrania con el objetivo de hundir las conversaciones en Abu Dabi para poner fin al conflicto en Ucrania.

El Comité de Investigación ruso indicó que "un desconocido disparó varias veces" a Vladimir Alexeyev, un general de alto perfil del Estado Mayor ruso, y luego huyó del lugar.

"La víctima fue hospitalizada", indicó el Comité en un comunicado, que no ofreció detalles sobre el presunto agresor.

En una nota, la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, apuntó que "se están llevando a cabo acciones de investigación y medidas operativas de registro para identificar a la persona o personas implicadas".

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, atribuyó el ataque a Ucrania que, según él, busca "descarrilar el proceso de negociación" destinado a poner fin a casi cuatro años de guerra.

"Este acto terrorista confirma una vez más la tendencia del régimen (del presidente Volodimir) Zelenski a provocaciones constantes", dijo Lavrov a la televisión rusa.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que "los servicios especiales están haciendo su trabajo en este momento".

Con la mediación de enviados estadounidenses, Rusia y Ucrania mantuvieron en Abu Dabi un segundo ciclo de conversaciones de alto nivel en busca de poner fin al conflicto armado.

Varios jefes militares de Rusia han muerto desde que el país lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

Ucrania ha reivindicado la responsabilidad de algunos de esos ataques.

Servicio de inteligencia

Oficial militar de carrera, Alexeyev es el primer adjunto del general que dirige el servicio de inteligencia militar ruso (GRU).

Dirigió operaciones de inteligencia durante la intervención rusa en Siria en apoyo al entonces líder Bashar al Asad.

También fue enviado para negociar con el jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante su intento de motín contra la cúpula militar rusa en 2023.

El mes pasado, un tribunal ruso condenó a cadena perpetua a un hombre uzbeko por el asesinato en 2024 del jefe de las fuerzas de defensa radiológicas, químicas y biológicas del ejército ruso.

El general, Igor Kirilov, murió cuando explotó un scooter con trampas al salir de un bloque de apartamentos en Moscú, en un ataque que Ucrania reconoció haber organizado.