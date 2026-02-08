Presidente de Rumania anuncia que recibió invitación para reunión de la "Junta de Paz" de Trump

El presidente rumano es invitado a la polémica "Junta de Paz" de Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente rumano Nicusor Dan anunció este domingo en su página de Facebook que recibió una invitación para la reunión inaugural de la "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump, que se celebrará el 19 de febrero en Washington.

No obstante, todavía no se ha tomado la decisión de que Rumania participe "en el acto del 19 de febrero", precisó Dan.

Añadió que esta participación dependerá "de las conversaciones con nuestros socios estadounidenses sobre el formato de la reunión para países como Rumania, que no son actualmente miembros de la 'Junta de Paz' pero desean adherirse a condición de una revisión de la Carta".

El sábado, el primer ministro húngaro indicó que también recibió una invitación a la reunión y espera ir.

Según el plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) administrará provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de un "Consejo de paz" presidido por Trump.

Pero la Carta de esa "Junta de paz" no menciona explícitamente el territorio palestino y le asigna un objetivo más amplio, el de contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo.

Reacciones y condiciones para la adhesión a la Junta de Paz

Su preámbulo critica implícitamente la Organización de Naciones Unidas (ONU) y afirma que el "Consejo de paz" tendrá que tener "la valentía de apartarse de la visión y de las instituciones que con mucha frecuencia han fracasado".

Muchos dirigentes recibieron una invitación a participar en esta nueva entidad.

El primer ministro checo Andrej Babis indicó el sábado que no contempla adherir a la "Junta de paz".

"Actuaremos de manera concertada con los otros Estados miembros de la UE. Algunos dijeron que no participarían", declaró a la cadena privada TV Nova.

Los países que aspiren a un escaño permanente en esa "Junta de paz" deberán pagar un tiquete de entrada de 1,000 millones de dólares.