Carlos III expresa preocupación por nuevo escándalo que vincula a Andrés con Epstein

El rey Carlos III y su hermano Andrés. ( FUENTE EXTERNA )

El rey Carlos III expresó este lunes su preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz sobre su hermano, el expríncipe Andrés, después de que la policía británica afirmara que está examinando reportes de que pudo haber transmitido informaciones potencialmente confidenciales a Jeffrey Epstein.

El expríncipe pudo haber transmitido al fallecido delincuente sexual estadounidense información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La policía regional de Windsor confirmó estar "examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales", según un comunicado enviado a AFP.

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como "The Duke", envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.

El monarca Carlos III indicó que está "listo para ayudar" en las investigaciones sobre su hermano, si la policía lo solicita, informó el palacio real este lunes.

Reacciones oficiales y repercusiones en la familia real

El palacio destacó que "el rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor".

Aumenta presión sobre la familia real

El escándalo atizó la presión sobre la familia real británica y el heredero al trono, el príncipe Guillermo, expresó el lunes que él y su esposa están "profundamente preocupados por las continuas revelaciones".

Aunque no lo mencionó directamente, Guillermo rompió un silencio de años sobre los vínculos de su tío con Epstein.

Sus declaraciones ocurren el mismo día en que se reunió en Arabia Saudita con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, una visita que se ha visto ensombrecida por el escándalo sobre el exfinanciero.

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

Andrew Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo.

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad.

Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado dichas acusaciones.

En nuevas fotos, en el marco de los archivos Epstein, publicadas a finales de enero, el expríncipe aparece con otra mujer, lo que ha vuelto a alimentar las sospechas contra él.

En las imágenes se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en "privado".