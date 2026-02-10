Encuesta en Alemania muestra que 95% de la violencia doméstica no se denuncia

La ministra alemana de Educación, Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, Karin Prien, ofrece una rueda de prensa sobre los riesgos de la violencia sexualizada en línea y el odio para niños y adolescentes en el edificio de la BPK (Bundespressekonferenz), en Berlín, el 20 de mayo de 2025. ( AFP )

Menos del 5% de los casos de violencia doméstica en Alemania se denuncian a la policía, según un estudio publicado el martes.

La encuesta realizada por los ministerios del Interior y de Familia, junto con la policía federal BKA, mostró que alrededor de una de cada seis personas experimentó violencia doméstica en algún momento de su vida.

Según el estudio, aproximadamente 19 de cada 20 de estos casos no se denunciaron.

La encuesta, que incluyó a unas 15,000 personas de entre 16 y 85 años, se llevó a cabo para determinar la magnitud de la violencia doméstica y sexual no denunciada en el país.

Se encontró que la tasa general de denuncia para ambas categorías de incidentes es de aproximadamente 10%.

"Estas cifras revelan que el número de casos de violencia doméstica y sexual no denunciados es enorme", afirmó la ministra de Familia, Karin Prien.

Violencia contra hombres y mujeres

El informe mostró que los hombres se ven afectados por la violencia doméstica casi tanto como las mujeres, pero que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir lesiones graves y de ser víctimas de violencia sexual.

El estudio también reveló que las mujeres, las personas LGTBQ, los jóvenes y las minorías étnicas están más expuestos a todo tipo de violencia que el resto de la población.

Las víctimas no denuncian los delitos debido al "miedo y a la clara falta de acceso a ayuda", señaló Prien.

Los registros del 2023

Lejos de ser una novedad, en Alemania hay una alta incidencia de abusos en los hogares.

Cifras oficiales indican que 360 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios en 2023, de las cuales 247 fueron casos de violencia doméstica, que incluye la que ocurre a manos de la pareja y la intrafamiliar.

