Canciller ruso vincula el caso Epstein con la "degradación moral y satánica" de élites occidentales

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una reunión en Moscú, Rusia, el 9 de febrero de 2026. ( EFE )

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó que el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein expone lo que describió como una profunda degradación moral entre las élites occidentales. Sus declaraciones fueron difundidas en una entrevista televisiva emitida el domingo por la cadena rusa NTV.

Lavrov se refirió a la reciente divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con la investigación sobre Epstein.

Según el funcionario ruso, el contenido de esos archivos "ha revelado el rostro de Occidente y del llamado Estado profundo", al que acusó de conformar una estructura de poder que, en sus palabras, busca influir a escala global.

Añadió que los hechos asociados al caso son "más allá de la comprensión" y utilizó el término "satanismo" para describirlos.

Tráfico sexual

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York. Las autoridades estadounidenses determinaron su fallecimiento como suicidio. Su ex pareja y colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su participación en el reclutamiento y abuso de menores.

Durante años, Epstein mantuvo vínculos sociales con figuras de la política, las finanzas, la academia y la realeza, lo que ha mantenido el caso bajo atención internacional. Parte de esa red de contactos incluyó visitas a propiedades del financista, entre ellas su isla privada en el Caribe.

Entre los documentos recientemente divulgados figuran alegaciones no comprobadas sobre supuestos rituales de carácter ocultista. En ese contexto, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció la semana pasada que su gobierno revisará si ciudadanos polacos pudieron haber sido víctimas de abusos vinculados al entorno de Epstein.

Las afirmaciones citadas por Lavrov no han sido respaldadas por pruebas judiciales públicas en Estados Unidos, donde las investigaciones oficiales se han centrado en delitos de explotación y tráfico sexual.