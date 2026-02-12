Suecia enviará aviones de combate a sobrevolar Groenlandia

Suecia anunció este jueves que enviará aviones de combate a sobrevolar Groenlandia, un territorio autónomo danés, como parte de Centinela del Ártico, la nueva misión de la OTAN en el Ártico. ( FUENTE EXTERNA )

Suecia anunció este jueves que enviará aviones de combate a sobrevolar Groenlandia, un territorio autónomo danés, como parte de la nueva misión de la OTAN en el Ártico destinada a apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente republicano llegó a amenazar con utilizar la fuerza para hacerse con Groenlandia y lanzó la controvertida idea de aplicar aranceles comerciales a los países que se opongan a sus planes sobre la isla del Ártico.

Crisis de la OTAN

Las amenazas de Trump han provocado una de las crisis más graves en la historia de la Alianza Atlántica, creada en 1949, hasta que el presidente estadounidense anunció haber concluido un "marco" para un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este miércoles la OTAN anunció el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico).

Aviones de combate Gripen vigilarán Groenlandia, como parte de esta misión porque "Suecia tiene la responsabilidad de contribuir a la seguridad de todo el territorio de la Alianza", declaró el primer ministro sueco Ulf Kristersson, citado en un comunicado.

"La región Ártica reviste una importancia creciente desde el punto de vista estratégico", añadió.

En otro comunicado, las fuerzas armadas suecas indicaron que los aviones de combate estarán basados en Islandia.