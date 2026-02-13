La policía mata a un hombre que empuñaba cuchillo en el Arco del Triunfo en París

La policía francesa disparó y mató este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo, después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informaron las autoridades.

La fiscalía nacional antiterrorista de Francia, que se hizo cargo del caso, dijo que el sospechoso, un francés nacido en 1978, murió como consecuencia de sus heridas después de ser trasladado al hospital.

El hombre había sido condenado en 2013 a penas de prisión en Bélgica por atacar a tres agentes de policía, añadió.

Antecedentes y seguimiento del sospechoso

Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales de la guardia de honor encargada de la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.

El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.