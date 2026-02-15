Unos 1,600 edificios de Kiev sin calefacción por ataques rusos

Una estructura dañada en un complejo de la planta de energía térmica de Darnytsia que fue dañada por recientes ataques con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania, el 4 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. ( FUENTE EXTERNA )

Alrededor de 1,600 edificios en Kiev seguían el domingo sin calefacción tras una serie de ataques rusos contra la infraestructura energética, según informaron autoridades de la capital de Ucrania, cuyo ejército reivindicó horas antes un ataque contra una importante terminal petrolera en Rusia.

Las autoridades de la capital ucraniana afirman que alrededor de 1,100 edificios residenciales y otros 500 inmuebles seguían sin calefacción en Kiev, en medio de un duro invierno de guerra.

Los recientes ataques de Rusia han desencadenado la peor crisis energética de Ucrania en los casi cuatro años de guerra en un momento en que las temperaturas han bajado hasta los -20 °C.

El viceprimer ministro Oleksii Kuleba afirmó durante la noche que los ataques rusos también habían dañado la infraestructura ferroviaria en la región meridional de Odesa y en la región centro-oriental de Dnipropetrovsk.

Horas antes, el ejército ucraniano reivindicó el ataque contra una terminal petrolera clave en el sur de Rusia, cerca de Crimea, después de que funcionarios rusos afirmaran que drones ucranianos causaron incendios en la región de Krasnodar.

"Una terminal petrolera en el sur de Rusia y el sistema de defensa aérea Pantsir-S1 en el territorio temporalmente ocupado de Crimea han sido atacados", declaró el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.

Indicó que el ataque afectó la terminal petrolera de Tamanneftegaz, cerca de la aldea de Volna, en la región de Krasnodar.

Ucrania afirmó que el ataque formaba parte de las "medidas en curso para reducir el potencial ofensivo y económico del agresor ruso".

El gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, había declarado anteriormente que una instalación de almacenamiento de petróleo de Volna, ubicada en el Mar Negro, resultó dañada en el ataque ucraniano.

"La situación más difícil se da en la aldea de Volna. Allí, un tanque de petróleo, un almacén y terminales resultaron dañados", declaró Kondrátiev.

Añadió que dos personas resultaron heridas y que más de 100 bomberos fueron desplegados para extinguir varios incendios.

El Ministerio de Defensa ruso informó que había derribado de madrugada 88 drones ucranianos sobre las regiones del sur y fronterizas con Ucrania.