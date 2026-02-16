La UE participará en la reunión de la "Junta de Paz" de Trump sin convertirse en miembro

La "Junta de Paz" dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, ( FUENTE EXTERNA )

Una comisaría europea de bajo perfil participará esta semana en la reunión inaugural de la "Junta de Paz" de Donald Trump, sin que la Unión Europea se adhiera por ello a esta instancia, anunció Bruselas este lunes.

Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, viajará a Washington para esta reunión, prevista el jueves, con el fin de hacer oír la posición europea sobre la situación en Gaza.

"Participará en la reunión de la Junta de Paz en la parte específica dedicada a Gaza. Quiero subrayar que la Comisión Europea no se convierte en miembro de la Junta de Paz", declaró un portavoz de la UE, Guillaume Mercier.

El órgano dirigido por el presidente de Estados Unidos fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero su carta le asigna un objetivo mucho más amplio: la resolución de los conflictos armados en el mundo.

Pago para membresía

Los miembros permanentes deben aportar 1,000 millones de dólares para adherirse, lo que suscita críticas según las cuales ese organismo podría convertirse en una versión "de pago" del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante una rueda de prensa el lunes, Bruselas subrayó que todavía tiene "una serie de preguntas" respecto a este órgano, relacionadas con "su ámbito de aplicación, su gobernanza y su compatibilidad con la ONU".