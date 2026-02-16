×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Junta de Paz
Junta de Paz

La UE participará en la reunión de la "Junta de Paz" de Trump sin convertirse en miembro

Durante una rueda de prensa el lunes, Bruselas subrayó que todavía tiene "una serie de preguntas" respecto a este órgano

    Expandir imagen
    La UE participará en la reunión de la Junta de Paz de Trump sin convertirse en miembro
    La "Junta de Paz" dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, (FUENTE EXTERNA)

    Una comisaría europea de bajo perfil participará esta semana en la reunión inaugural de la "Junta de Paz" de Donald Trump, sin que la Unión Europea se adhiera por ello a esta instancia, anunció Bruselas este lunes.

    Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, viajará a Washington para esta reunión, prevista el jueves, con el fin de hacer oír la posición europea sobre la situación en Gaza.

    • "Participará en la reunión de la Junta de Paz en la parte específica dedicada a Gaza. Quiero subrayar que la Comisión Europea no se convierte en miembro de la Junta de Paz", declaró un portavoz de la UE, Guillaume Mercier.

    El órgano dirigido por el presidente de Estados Unidos fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero su carta le asigna un objetivo mucho más amplio: la resolución de los conflictos armados en el mundo.

    Pago para membresía

    Los miembros permanentes deben aportar 1,000 millones de dólares para adherirse, lo que suscita críticas según las cuales ese organismo podría convertirse en una versión "de pago" del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Durante una rueda de prensa el lunes, Bruselas subrayó que todavía tiene "una serie de preguntas" respecto a este órgano, relacionadas con "su ámbito de aplicación, su gobernanza y su compatibilidad con la ONU".

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.