Sacerdote danés compara su posesión de imágenes pedopornográficas a una "colección de estampillas"

Un sacerdote danés, juzgado por posesión de 80,000 imágenes y 2.300 videos pedopornográficos, algunos bajados a su ordenador profesional, declaró a la corte que era como "coleccionar estampillas".

Un sacerdote danés, juzgado por posesión de 80.000 imágenes y 2.300 videos pedopornográficos, algunos bajados a su ordenador profesional, declaró el lunes a la corte que era como "coleccionar estampillas, pero de manera inapropiada", según medios locales.

Tom Thygesen Frederiksen, de 60 años, reconoció poseer esas imágenes en su proceso en el tribunal de Naestved (sur),indicó la agencia de prensa danesa Ritzau.

"Lamento profundamente lo que hice", dijo ante la corte.

Unas 700 imágenes fueron consideradas de la categoría más grave, pues representan escenas de violencia y presión.

Allanamiento del hogar

La policía descubrió esos documentos en un allanamiento a la casa del pastor en mayo de 2024 tras una denuncia proveniente de un servicio para compartir ficheros.

Thygesen Frederiksen afirmó que no pagó jamás por ese contenido y nunca ha sentido atracción sexual por los niños.

Pero admitió que desarrolló una adicción a la pornografía al hacer abrir un enlace con "fotos prohibidas".

"Hubo fascinación porque era prohibido", declaró.

Interrogado sobre las razones que lo motivaron a descargar tal cantidad de ficheros, respondió que era "como coleccionar estampillas, pero de manera totalmente inapropiada".

El hombre, que dirigió grupos de acompañamiento pastoral para niños, fue suspendido de sus funciones de pastor de parroquia, antes de renunciar.

La fiscalía indicó que pedirá una pena de seis meses de cárcel para él, según Ritzau.

El veredicto será el 25 de febrero.