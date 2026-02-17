Intercambio de favores, oligarcas e intentos de hablar con Putin: vertiente rusa del caso Epstein

Los últimos documentos publicados por la justicia estadounidense en el caso Jeffrey Epstein revelan múltiples y opacos vínculos entre el delincuente sexual y Rusia. ( FUENTE EXTERNA )

Los últimos documentos publicados por la justicia estadounidense en el caso Jeffrey Epstein revelan múltiples y opacos vínculos entre el delincuente sexual y Rusia, a través de viajes, intercambios de favores, contactos con mujeres jóvenes e intentos de reunirse con Vladimir Putin.

Esto es lo que se sabe sobre la vertiente rusa del caso:

Putin, el hilo conductor

Entre los documentos consultados por la AFP entre los cientos de miles revelados en enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, figuran correos electrónicos que mencionan a Putin unas mil veces.

En los años 2010, Epstein intentó varias veces reunirse con el presidente ruso, sin que pueda determinarse si el encuentro llegó a producirse ni cuándo.

"Intentemos organizar una reunión con Putin", escribió en enero de 2014 en un correo enviado al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland. Una petición que reiteró en 2015 y 2018.

El financiero también sugirió recurrir a intermediarios como Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, proponiendo a cambio facilitarle "información".

Si bien estos documentos evidencian los esfuerzos reiterados de Epstein por acercarse al poder ruso, no permiten afirmar que lograra su objetivo.

El 3 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró no haber recibido ninguna propuesta de reunión entre Putin y Epstein y rechazó las posibles conexiones con los servicios secretos rusos, unos vínculos que el primer ministro polaco Donald Tusk anunció que su país investigará.

"Russian girls"

Los documentos contienen numerosas referencias a "Russian girls" (chicas rusas) y también sugieren que Epstein realizó varios viajes a Rusia, sobre todo en los años 2010.

Muestra de ello es un visado ruso concedido en 2018, una fotografía sin fecha de Epstein frente a un hotel en el centro de Moscú y otra de su expareja, Ghislaine Maxwell, posando entre dos soldados rusos.

También hay reservas de billetes de avión a nombre de Epstein y de mujeres, algunas rusas, que los intermediarios presentan como rubias y jóvenes.

Los correos electrónicos sugieren además que Epstein y sus intermediarios se aprovecharon de las ganas de algunas jóvenes de abandonar Rusia. Cuando llegaban a Estados Unidos también aprovechaban sus dificultades para encontrar alojamiento.

Asesoramiento e intermediarios

El multimillonario, hallado muerto en su celda en 2019, quería llevar a Rusia a figuras del sector tecnológico o a políticos estadounidenses para ganar influencia.

Entre los interlocutores rusos más destacados de Epstein figura Serguéi Beliakov, ex viceministro de Economía, graduado en la academia del FSB, los servicios secretos rusos.

Este alto funcionario fue destituido en 2014 por criticar públicamente al gobierno y continuó su carrera en el comité organizador del Foro Económico de San Petersburgo.

En varios correos de 2014 y 2015, Beliakov solicitó la ayuda de Epstein para atraer a personalidades de primer nivel a foros empresariales en Rusia, años después de la condena del estadounidense por incitación a la prostitución de menores.

También le pidió asesoramiento para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea.

Otros intercambios muestran contactos regulares entre Epstein y Vitali Churkin, antiguo representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fallecido en 2017 de un infarto.

En agosto de 2016, Churkin fue invitado a un almuerzo organizado por Epstein al que asistieron el ex primer ministro israelí Ehud Barak y Tom Barrack, actual embajador de Estados Unidos en Turquía.

Contactados por la AFP, ni Beliakov —actual presidente de la asociación rusa de fondos de pensiones no estatales— ni el hijo de Churkin —que parece haber recibido ayuda del delincuente sexual para obtener unas prácticas en 2016— respondieron a las solicitudes de comentarios.