Francia registra récord de 35 días consecutivos de lluvia

Esta fotografía aérea muestra el pueblo de La Réole inundado por el río Garona, en el suroeste de Francia, el 17 de febrero de 2026. ( AFP )

Con 35 días consecutivos de lluvia, Francia registra su racha más larga de jornadas con precipitaciones desde el inicio de las mediciones en 1959, anunció el miércoles Météo France.

Según los servicios meteorológicos franceses, la racha abarca el periodo del 14 de enero al 17 de febrero, y la acumulación de lluvias provocó crecidas en varias zonas del país.

La situación podría agravarse esta semana con la llegada de la tormenta Pedro y fuertes coeficientes de marea.

Además de Francia, otros países europeos afrontan actualmente temporales e inundaciones.

El impacto del cambio climático

Según un nuevo estudio publicado el martes en Nature Communications, el cambio climático de origen humano contribuyó de manera significativa a intensificar las precipitaciones y las inundaciones mortales ocurridas cerca de Valencia, España, a finales de 2024.

Más de 230 personas murieron y miles de viviendas resultaron dañadas cuando el equivalente a un año de lluvia cayó allí en pocas horas el 29 de octubre de 2024.

Según el estudio el calentamiento global amplificó 21% la intensidad de las precipitaciones en seis horas en el este del mar Mediterráneo, en comparación con las condiciones de un mundo preindustrial más frío.

La zona afectada por estas lluvias extremas fue 55% más extensa que antes de la industrialización.

También al menos una persona murió por las intensas lluvias y los fuertes vientos que azotaron Nueva Zelanda estos últimos días, unas precipitaciones que inundaron grandes extensiones y dejaron a miles de personas sin electricidad, informaron las autoridades.

La tormenta empezó el viernes y obligó a declarar el estado de emergencia en la Isla Norte, donde el Consejo Regional Waikato, la autoridad local, dijo que un aguacero "sin parangón en 100 años" causó grandes inundaciones.