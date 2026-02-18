La UE y Ucrania anuncian boicots políticos a los Juegos Paralímpicos por Rusia

Personas asisten a un servicio conmemorativo en honor a las víctimas de la marcha pacífica hacia la Verkhovna Rada de Ucrania el 18 de febrero de 2014, durante las protestas masivas del Euromaidán, en Kiev el 18 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. La guerra Rusía-Ucrania también se manifiesta en los Juegos Paralímpicos. ( AFP )

La noticia de que Rusia y Bielorrusia competirán en marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina con sus banderas nacionales provocó este miércoles los anuncios de boicot del responsable de Deportes de la Unión Europea (UE) y de los dirigentes políticos de Ucrania.

"Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe, no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son indisociables de este conflicto", publicó en redes sociales el maltés Glenn Micallef, comisario de Juventud y Deportes de la UE, considerando "inaceptable" que se haya invitado a deportistas de ambos países sin haber superado pruebas clasificatorias.

Poco después, el ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidny, anunció que los dirigentes de su país no participarán en los eventos de los Juegos Paralímpicos de Invierno, también como medida de protesta.

"No estaremos presentes en la ceremonia de apertura. No participaremos en ninguno de los eventos oficiales" de esos Juegos, escribió en la red social X Bidny, que unas horas antes había considerado "escandalosa" la presencia de los símbolos nacionales de esos dos países vecinos.

"Las banderas de Rusia y Bielorrusia no deben estar en los eventos deportivos internacionales que aboguen por la igualdad, la integridad y el respeto. Son banderas de regímenes que han hecho del deporte una herramienta de guerra, mentira y desprecio", añadió.

"En Rusia, el deporte paralímpico se ha convertido en un pilar para las personas que Putin ha enviado a Ucrania a matar y que han vuelto de Ucrania heridas y con discapacidades", añadió el ministro.

"Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda de guerra", denunció.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiga, afirmó por su parte que dio instrucciones a sus embajadores para que animen a otros países adopten también una medida similar y sus dirigentes boicoteen los Juegos Paralímpicos.

Diez invitaciones

El martes, un representante del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Craig Spence, anunció a AFP que rusos y bielorrusos estarían presentes en los Juegos Paralímpicos en Italia con sus símbolos nacionales, al contrario que en los Juegos Olímpicos actualmente en curso, donde deben hacerlo bajo bandera neutral y tras cumplir una serie de condiciones.

El CPI concedió seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia.

El Comité Paralímpico Ruso anunció ya la identidad de los seleccionados, entre los que destacan los paraesquiadores alpinos Alexei Bugaev (tres veces oro paralímpico) y Varvara Voronchikhina (dos veces campeona del mundo).

El presidente del Comité Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, había declarado el martes a la AFP que estaba "indignado" por la noticia pero rechazó entonces un boicot de parte de los deportistas ucranianos porque cree que Vladimir Putin podría venderlo como un triunfo ruso.

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina tendrá lugar el 6 de marzo y el evento se clausurará el 15 de marzo.

La decisión del CPI sobre Rusia y Bielorrusia marca un paso significativo hacia la reintegración deportiva de ambos países, vetados de la escena deportiva internacional desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, con el apoyo de Bielorrusia.