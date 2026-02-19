×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
multa JP Morgan BCE
multa JP Morgan BCE

El BCE impone una multa de más de 14 millones de dólares al banco JP Morgan

La sanción se compone de dos multas y responde a negligencias graves en la declaración de activos ponderados por riesgo, afectando la visión del BCE sobre el perfil de riesgo del banco.

    Expandir imagen
    El BCE impone una multa de más de 14 millones de dólares al banco JP Morgan
    JP Morgan es el banco estadounidense más importante en activos. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Central Europeo (BCE) impuso el jueves una multa de 12,2 millones de euros (14,4 millones de dólares) al banco estadounidense JP Morgan por haber facilitado datos erróneos sobre sus necesidades de capital.

    La sanción, compuesta por dos multas de 10 y 2 millones de euros, es la más elevada de la historia del banco central, confirmó un portavoz a la AFP.

    El BCE reprocha a la filial europea de JP Morgan dos "negligencias graves" relacionadas con los llamados activos ponderados por riesgo, que sirven para calcular el capital que un banco debe mantener para protegerse si sus préstamos o inversiones pierden valor.

    Consecuencias de la subestimación de activos ponderados por riesgo

    "Entre 2019 y 2024, el banco declaró activos ponderados por riesgo inferiores a los que debería", indicó la institución de Fráncfort en un comunicado.

    Esto "impidió al BCE", que actúa como supervisor único de los grandes bancos de la zona euro, tener "una visión de conjunto de su perfil de riesgo".

    • Al subestimar estos activos, el banco mostró unos ratios de capital "superiores a la realidad", un dato claves para medir su solidez y su capacidad para absorber pérdidas, según el BCE.

    JP Morgan, el banco estadounidense más importante en activos, puede recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.