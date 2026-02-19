El BCE impone una multa de más de 14 millones de dólares al banco JP Morgan

JP Morgan es el banco estadounidense más importante en activos. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central Europeo (BCE) impuso el jueves una multa de 12,2 millones de euros (14,4 millones de dólares) al banco estadounidense JP Morgan por haber facilitado datos erróneos sobre sus necesidades de capital.

La sanción, compuesta por dos multas de 10 y 2 millones de euros, es la más elevada de la historia del banco central, confirmó un portavoz a la AFP.

El BCE reprocha a la filial europea de JP Morgan dos "negligencias graves" relacionadas con los llamados activos ponderados por riesgo, que sirven para calcular el capital que un banco debe mantener para protegerse si sus préstamos o inversiones pierden valor.

Consecuencias de la subestimación de activos ponderados por riesgo

"Entre 2019 y 2024, el banco declaró activos ponderados por riesgo inferiores a los que debería", indicó la institución de Fráncfort en un comunicado.

Esto "impidió al BCE", que actúa como supervisor único de los grandes bancos de la zona euro, tener "una visión de conjunto de su perfil de riesgo".

Al subestimar estos activos, el banco mostró unos ratios de capital "superiores a la realidad", un dato claves para medir su solidez y su capacidad para absorber pérdidas, según el BCE.

JP Morgan, el banco estadounidense más importante en activos, puede recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.