Merz denuncia "la barbarie" de la Rusia de Putin en Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso durante la inauguración de la conferencia Café Kyiv en Berlín, Alemania. ( EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE )

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz acusó este lunes a la Rusia del presidente Vladimir Putin de estar en un punto "de total barbarie", la víspera del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

El 24 de febrero se cumplen cuatro años desde la vasta ofensiva militar de Rusia que desencadenó una guerra que ha destruido ciudades y matado a cientos de miles de personas.

Rusia ocupa casi una quinta parte del territorio ucraniano.

"Este país, bajo este liderazgo, se encuentra actualmente en el punto más bajo de total barbarie, y nadie debería tener ninguna duda sobre el tipo de régimen y barbarie con la que lidiamos", dijo Merz en Berlín sobre Rusia.

Acusó a Rusia de "guerra psicológica" e instó a los países europeos a apoyar a Ucrania y resistir.

"Es importante enfatizar que Rusia no está a punto de ganar esta guerra", dijo.

"Rusia quiere que creamos esto, pero los hechos son diferentes", declaró el canciller en un acto organizado en Berlín para apoyar a Ucrania, en presencia del embajador ucraniano en Alemania.

"En el frente, Rusia no gana más terreno, sino al contrario. El mes de febrero se caracterizó por ganancia de terreno asombroso del ejército ucraniano, y la economía rusa sufre más por las sanciones y guerra de lo que los medios nos dejan a veces entrever", agregó el dirigente alemán.

Nuevas sanciones

La Unión Europea no podrá adoptar el lunes nuevas sanciones contra Rusia por un veto de Hungría, según la jefa de la diplomacia de la UE Kaja Kallas.

Pero Merz exhortó a sus "socios europeos a no relajar sus esfuerzos en el apoyo dado conjuntamente a Ucrania".

"Estamos en un momento crucial que podría decidir la suerte de todo nuestro continente", añadió.

Y advirtió: "debemos todos ser conscientes de que la forma en que pongamos fin a esta guerra en Europa tendrá una incidencia duradera en nuestra vida y nuestro papel en el mundo".

Después de Estados Unidos, Alemania es el país que más ayuda militarmente a Ucrania.

Según una base de datos del Instituto de Kiel, Alemania suministró una ayuda militar por valor de 20,000 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025.

A fines de 2025, según el registro central de extranjeros, más de un millón de refugiados ucranianos vivían en Alemania.