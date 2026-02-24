Hospitalizan a ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland por investigación relacionada con Epstein

El ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, fue hospitalizado tras un presunto intento de suicidio, en medio de una investigación por supuesta corrupción relacionada con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La información fue divulgada inicialmente por la plataforma digital Faytuks Network, que aseguró que el exmandatario recibió atención médica poco después de que las autoridades noruegas abrieran un proceso en su contra por presuntos vínculos con los archivos del caso Epstein.

De acuerdo con lo publicado en la red social X, Jagland fue ingresado en un centro de salud tras el supuesto intento de quitarse la vida, hecho que se produce semanas después de que la fiscalía iniciara una investigación por posible "corrupción agravada".

Las autoridades confirmaron que agentes de Økokrim, la unidad especializada en delitos financieros, realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al exfuncionario en Oslo, tras una orden judicial. El jefe del organismo, Pål Lønseth, indicó en un comunicado que el registro forma parte de las pesquisas en curso.

Vínculos con Jeffrey Epstein

Documentos dados a conocer a finales de enero dentro del caso Epstein sugieren que Jagland y/o miembros de su familia habrían visitado o permanecido en propiedades del financiero entre 2011 y 2018. En ese período, el político ocupaba cargos de relevancia internacional, como la presidencia del Comité Nobel y la secretaría general del Consejo de Europa.

El caso ha tenido repercusiones en otras figuras públicas señaladas por presuntos vínculos con Epstein. En días recientes trascendió la detención del príncipe Andrés del Reino Unido y el interrogatorio del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, quien posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

Estado de salud de Jagland

Hasta el momento, las autoridades noruegas no han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud de Jagland ni sobre el avance del proceso judicial en su contra.